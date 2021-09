Obiettivo Lazio: tutte le info sui biglietti in vendita a San Siro

Mancano due partite della Nazionale e poi sarà di nuovo Serie A, con il Milan impegnato in casa contro la Lazio di Sarri.

Si ferma il campionato per la pausa nazionali. Tre le partite degli azzurri di Roberto Mancini per la qualificazioni alla prossima Coppa del Mondo, alla ripartenza della Serie A però i rossoneri dovranno vedersela con la Lazio di Maurizio Sarri. I biancocelesti, come il Milan, sono a punteggio pieno in classifica. Subito uno scontro diretto per Stefano Pioli e i suoi ragazzi che avranno bisogno del tifo e l'appoggio di tutto San Siro. Ecco come fare ad acquistare i biglietti per la gara in programma al Meazza.