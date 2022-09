Nuovo stadio San Siro: rinviato il dibattito pubblico previsto per oggi

Inizialmente previsto per oggi il dibattito pubblico in merito al nuovo stadio è stato rimandato: i dettagli

Resta sempre un tema da definire quello dello nuovo stadio di Milano. Le prossime settimane si dovrebbe entrare nel vivo, con dibattiti pubblici e riservati agli esperti per cercare di portare avanti il progetto. Più volte sia sponda rossonera che nerazzurra le figure dirigenziali dei due club hanno sottolineato il ruolo centrale di un nuovo stadio per le società meneghine . Dai ricavi alla visibilità europea, fa tutto parte di cerchio che si aprirà non appena verrà trovata la quadra per la costruzione di un nuovo impianto.

Tuttavia, come riporta Calcio&Finanza il dibattito pubblico previsto per oggi, 19 settembre, è stato rimandato. In quello che è un giorno storico per la Scala del Calcio. Esattamente 96 anni fa lo stadio San Siro venne inaugurato per la prima partita. Un impianto costruito in poco più di un anno su iniziativa dell'allora presidente del Milan Piero Pirelli che finanziò il progetto. Oggi, invece, 96 anni dopo, c'è aria di cambiamento.