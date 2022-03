Nuovo stadio, Sala: “Avviata una gara per trovare un coordinatore”

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala è tornato a parlare del nuovo stadio della città e ha dato degli aggiornamenti.

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala è tornato a parlare del nuovo stadio di Inter e Milan. Al termine della presentazione della Telepass Milano Marathon ha sottolineato l’importanza di creare la nuova struttura all’interno della città. Ecco le sue dichiarazioni: “Siamo in continuo contatto con le squadre, ed è chiaro che è importante che rimanga nei confini della città. Io continuo ad essere positivo”.

Il primo cittadino ha poi proseguito: “Non penso che le squadre siano contrarie al dibattito pubblico. È evidente che chiedono di avere chiarezza sui tempi e noi ci stiamo lavorando, impegnandoci come abbiamo sempre fatto. Non è che da qualche settimana ho parlato di dibattito pubblico per vezzo o per ritardare i tempi, che per me è solo un problema”.

Invece sul progetto finale che le due società dovrebbero presentare per dare origine al dibattito pubblico, Sala ha affermato: “Il progetto di cui ci hanno parlato è di tempo fa, poi si è visto il rendering. Però tra lì e il progetto esecutivo, nel mezzo, ci sta qualcosa che si può fare senza dei costi eccessivi. Perché io le squadre le conosco e capisco, non è che possono spendere milioni in questa incertezza. Per cui stiamo giusto riflettendo su quello: qual è il livello minimo che può permettere di poter andare avanti, di fare il dibattito pubblico e di chiudere la pratica”.

Sala ha poi preso la parola durante la presentazione della Nuova Beic e ha dato dei nuovi aggiornamenti: “Abbiamo fatto, come da regole, una richiesta formale al Ministero per capire se hanno un coordinatore per il dibattito pubblico disponibile e la risposta è stata negativa. Perciò, il giorno dopo, abbiamo avviato una gara velocissima per individuarlo.Ci sono professionalità che fanno questo di mestiere, quindi non sarà un grande problema. Da lì in poi diventa responsabilità del coordinatore e il mio messaggio per quest’ultimo sarà quello di fare le cose per bene e anche in fretta. Le due cose possono essere fatte insieme: non è necessario prendersi tempi inutili, bisogna fare quello che va fatto.”