Nuovo San Siro, i lavori potrebbero iniziare in questa data

In questi giorni si sta decidendo il futuro di San Siro. Vediamo quando potrebbero iniziare i lavori del nuovo stadio del Milan.

Negli ultimi giorni si è tornati a parlare con insistenza del futuro di San Siro . La notizia emersa nelle ultime ore è che tra non molto tempo inizierà il dibattito pubblico per la realizzazione del nuovo impianto. Sia il Milan che l’Inter hanno infatti bisogno di un nuovo edificio, più moderno e all’avanguardia, che possa competere con quelli dei grandi club europei.

Il Comune si è dichiarato favorevole alla demolizione dello stadio, così come i due club meneghini. La sensazione dunque è che il nuovo progetto possa sorgere proprio dove si trova attualmente il Meazza e non fuori Milano (si era valutata l’alternativa di Sesto San Giovanni). I due club di Serie A sono disposti a investire 1 miliardo e 294 milioni di euro per la realizzazione del nuovo impianto. Allo stesso modo, le due società prevedono di incassare ben 120 milioni a stagione.