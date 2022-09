Il nuovo San Siro cambia faccia: non sarà quadrato, ma ovale

Inizia oggi il dibattito pubblico per la realizzazione del nuovo stadiodi Milano. L’obiettivo di Milan e Inter è di costruire un nuovo impianto da 60/65 mila posti, alto 30 metri e costituito da due anelli. Se approvato il progetto, il nuovo edificio dovrebbe essere pronto per la stagione 2027/28 sempre in zona San Siro, al posto dell’attuale Meazza. Quest’ultimo verrà demolito per un costo di 50 milioni e verrà rimpiazzato nel 2030 da una torre di tre piani, contenente un centro commerciale, uffici, una cittadella dedicata agli sport e una grande area verde.