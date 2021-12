Milan alla ricerca di un nuovo Tomori, si studiano diversi profili

Il Ds Massara e Maldini vorrebbero regalare al mister Stefano Pioli un nuovo innesto difensivo, un colpo alla Tomori

Redazione Il Milanista

La società rossonera si sta attivando per cercare di portare a Milano profili interessanti che possano apportare qualità alla formazione del mister Stefano Pioli. Tanti sono i nomi che circolano intorno alla società di Via Aldo Rossi da inserire in gruppo già dalla finestra di calciomercato invernale. Massara e Maldini studiano un colpo alla Fikayo Tomori, che possa dare delle risposte nell'immediato. Il calciatore inglese è arrivato dal Chelsea per un'ingente cifra (28 milioni di euro), ma in poco tempo ha convinto tutti. Fikayo è diventato un perno fondamentale dello scacchiere tattico di Pioli ed ha tolto il posto da titolare al capitano rossonero Alessio Romagnoli. Il difensore infatti è molto intelligente, bravo a non farsi superare nell'uno contro uno, ed è in grado di anticipare con astuzia le giocate avversarie.

Il Milan vorrebbe acquistare un profilo simile al difensore inglese poiché in casa le alternative non sono tante. Il contratto di Alessio Romagnoli è in scadenza nel prossimo giugno e la fumata bianca con il difensore romano non è ancora arrivata. Il reparto è completato da Gabbia e Kalulu, entrambi molto interessanti in prospettiva futura, con il secondo che nell'ultimo periodo spesso sta giocando come esterno difensivo. Non vanno sottovalutate inoltre le possibilità di un ritorno di Mattia Caldara, (ora in prestito e con il contratto in scadenza nel 20239. A Venezia il calciatore sta trovando una continuità che lascia ben sperare in ottica futuro, bisognerà vedere le volontà della società rossonera.

Il Ds dei Diavoli ed il suo staff monitorano diverse situazioni sparse in tutta Europa. Al Monaco brilla un ventenne con un'imponente stazza fisica, si tratta di Benoit Badiashile. Il calciatore è gia nell'orbita dell' Under 21 francese, ed ha debuttato in Champions League con la squadra del Principato alla tenera età di 18 anni. A rendere appetibile l'operazione è il contratto in scadenza nel 2024 del giocatore, il quale ha attirato su di sè moltissimi estimatori.