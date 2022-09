Milan, nuovo nome per il reparto offensivo: i rossoneri ci pensano

Il mercato non chiude mai i battenti e il Milan continua a sondare il terreno per portare nuovi giocatori a Milanello. Uno dei profili seguiti dai rossoneri è quello di Marco Asensio. Il giocatore lascerà quasi sicuramente il Real Madrid al termine della stagione. Negli ultimi giorni si era parlato di un clamoroso accordo con il Barcellona per la prossima stagione, ma non è detto che il 26enne decida di restare in Spagna.