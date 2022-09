Milan, un nuovo nome compare sul taccuino di Maldini e Massara

Il belga classe 2002 ha il contratto in scadenza nel2025, ma non sta giocando come vorrebbe. Due anni fa l’esterno d’attacco era considerato il nuovo Manè, mentre ora si sono perse le sue tracce. Il giovane talento ha infatti subìto una serie di infortuni muscolari, che gli hanno fatto saltare ben 34 gare da quando è in Francia. In questo campionato ha giocato solo 146 minuti non solo per motivi fisici, ma anche per le scelte del suo allenatore. Se la situazione non dovesse cambiare, Doku verrà messo sul mercato. Il Milan continua a monitorare la situazione, consapevole che il belga potrebbe tornare ai massimi livelli con la maglia rossonera.