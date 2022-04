Milan, con la nuova proprietà puoi sognare in grandissimo

La notizia di un nuovo compratore per il club rossonero preoccupa i tifosi, ma con i nuovi proprietari si potrebbe crescere ulteriormente

La vittoria per 2 a 0 sul Genoa rappresenta solo un altro piccolo passo verso lo scudetto. Vetta della classifica riconquistata e cugini nerazzurri rispediti a meno due. Va ricordato, però, che gli uomini di Inzaghi hanno ancora una partita da recuperare. Il destino del campionato è in mano al Biscione. Intanto martedì le due compagini meneghine si ritroveranno di fronte in campo per il match di ritorno delle semifinali di Coppa Italia. All'andata la gara terminò zero a zero, ma fu dominata dal Diavolo.

L'operazione dovrebbe essere finanziata anche dalla rinomata banca JP Morgan. I tifosi rossoneri sono contenti di come Elliott ed il duo Maldini-Massara stiano gestendo il Milan, riportandolo ad ottimi livelli. Ma con la nuova proprietà sarebbe permesso di sognare in grandissimo. Non si andrebbe più a chiedere sconti sugli ingaggi per portare a Milanello fior di campioni. Insomma, i nuovi proprietari sarebbero in grado di compiere investimenti al pari delle big europee. Un esempio chiaro? Il Real Madrid dovrebbe tesserare Mbappè a zero, garantendogli quasi 50 milioni di ingaggio. Operazioni del genere con i nuovi proprietari non rappresenterebbero un'utopia. Leggi le pagelle di Milan - Genoa di Tiziano Crudeli<<<