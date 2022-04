I numeri della partita di ieri sera tra i granata e il Milan

Andiamo a vedere i numeri della sfida di ieri sera tra Torino e Milan finita in parità. Il comunicato del Milan

Redazione Il Milanista

Il Milan ha emesso un comunicato sul proprio sito ufficiale in merito ai numeri della gara di ieri sera tra Torino e Milan finita in parità.

Il comunicato ufficiale del Milan

“Ancora un pareggio senza gol, ancora uno 0-0 a lasciare l'amaro in bocca dopo una prestazione comunque di grande volontà. A Torino, dopo il Bologna, il Milan deve nuovamente accontentarsi di un punto. La 32ª giornata di Serie A ha reso più fragile la vetta della classifica dei rossoneri, ma il campionato è ancora apertissimo. Ecco i numeri prodotti dal campo stasera:

1- Il Milan non pareggiava 0-0 due partite di fila in Serie A da dicembre 2018, anche in quel caso contro Torino e Bologna.

2- I rossoneri hanno mantenuto la porta inviolata in cinque partite di fila in Serie A, miglior striscia da agosto 2021 (sei in quel caso)”.

Gli altri numeri nel comunicato rossonero

“3- Il Milan è rimasto a secco di gol per due incontri consecutivi di Serie A per la prima volta dal febbraio 2021.

4- Davide Calabria ha giocato la sua 150ª gara da titolare con la maglia rossonera contando tutte le competizioni; Brahim Díaz, invece, la 50ª”. Questo il comunicato ufficiale del Milan in merito.

Il commento del giornalista Sebastiano Vernazza alla prestazione del Milan

Sulle colonne della Gazzetta dello Sport è intervenuto il giornalista Sebastiano Vernazza che sulla prestazione del Milan ha detto: “ "Il Milan non segna più, tre gol nelle ultime cinque di Serie A: Giroud al Napoli (1-0); Kalulu all’Empoli (1-0); Bennacer al Cagliari (1-0). Poi gli 0-0 contro Bologna e Torino.Il discorso è rovesciabile, il Milan non subisce più gol. L’ultimo giocatore a battere Maignan è stato Udogie dell’Udinese nell’1-1 del 25 febbraio a San Siro e l’ha fatto con sospetto uso di braccio. Poi sei partite a porta inviolata, inclusa l’andata della semifinale di Coppa Italia contro l’Inter. La lettura è semplice: davanti a un grande portiere è nata la coppia insuperabile, Kalulu-Tomori, ma gli attaccanti sono spariti, in particolare Leao, periferico all’improvviso, nel momento in cui avrebbe dovuto diventare adulto e piantarla con gli sbalzi adolescenziali".