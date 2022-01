Novità per il protocollo: ecco il comunicato della FIGC

Novita importantissime per quanto riguarda il protocollo anti contagio del Covid-19. Vediamo il comunicato ufficiale della FIGC.

Arrivano novità importanti in merito al nuovo protocollo per il Covid riguardante lo sport, approvato dal Ministero della Salute. Si parlava del 355 di positivi per poter rinviare la gara, ma non era stato chiarito su quale numero calcolare la percentuale. Secondo l'ultima nota firmata, la rosa delle squadre di calcio ( Serie A,B e C), sulla quale calcolare i giocatori positivi e di 25. E' quindi di nove calciatori positivi il limite sopra al quale potrà intervenire l' Asl per far rinviare la gara.

Questo il comunicato ufficiale: “Il Presidente Federale, vista la circolare n. 0000750 del Ministero della Salute del 18 gennaio 2022. Considerato che nella richiamata circolare si prevede che ”con il raggiungimento di un numero di positivi superiore al 35% dei componenti del Gruppo Atleti venga bloccato l’intero gruppo squadra. Per la definizione del Gruppo Atleti ci si rimette agli Organismi sportivi competenti per disciplina”, delibera “1. Ai soli fini della applicazione della circolare n. 0000750 del Ministero della Salute del 18 gennaio 2022 e dei conseguenti provvedimenti delle autorità sanitarie locali.

Per ”Gruppo Atleti” delle società partecipanti alle competizioni professionistiche deve intendersi: per le Società di Serie A, la lista di cui al CU FIGC n.83/A del 20 novembre 2014 e dal CU FIGC n. 76 del 21 giugno 2018, come eventualmente integrata, fino a concorrenza del numero complessivo di 25 calciatori inseriti, con le modalità previste dalla Lega di competenza.

per le Società di Serie B, l’insieme delle liste di cui al Capo III, art. 1, commi 1.1 e 1.2.2, del Codice di Autoregolamentazione della Lega B. Come eventualmente integrato, fino a concorrenza del numero complessivo di 25 calciatori inseriti, con le modalità previste dalla Lega di competenza. per le Società di Serie C, la lista di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 2, del ”Regolamento minutaggio giovani stagione sportiva 2021/2022”, pubblicato con Comunicato Lega Pro n. 227/L del 1 giugno 2021. Come eventualmente integrata, fino a concorrenza del numero complessivo di 25 calciatori inseriti, con le modalità previste dalla Lega di competenza”.