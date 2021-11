Novellino: “Derby? Sarà un match alla pari. Il Milan in campionato…”

Ecco l'analisi di Walter Novellino, ex giocatore del Milan, ai microfoni di TuttoMercatoWeb in vista del derby di domenica

Dopo le fatiche in Champions League, il Milan si è ritrovato a Milanello per iniziare a preparare il derby di domenica sera. A comunicarlo è il sito dei rossoneri con un nota sul proprio sito internet, acmilan.com.

Prosegue senza sosta il lavoro dei rossoneri i quali, dopo il match casalingo di Champions League, si sono ritrovati questa mattina a Milanello per iniziare la preparazione del Derby , prossimo impegno di campionato previsto per domenica 7 novembre alle 20.45.

Defaticante in palestra per gli undici partenti contro il Porto, in campo il resto della rosa che ha cominciato l'allenamento con una serie di esercitazioni atletiche, focalizzate sulla rapidità , eseguite utilizzando degli ostacoli bassi e dei coni. Poi spazio ad alcuni torelli a tema e infine a una partitella a ranghi misti con la formazione Primavera giocata su metà campo.

A parlare del derby di domenica sera, ai microfoni di TuttoMercatoWeb, è intervenuto l'ex giocatore del Milan Walter Novellino. Ecco le parole dell'ex tecnico di Torino e Juve Stabia: "Dopo la vittoria di ieri l'Inter forse arriva un po' meglio a questo appuntamento. Il Milan comunque in campionato non ha mai sbagliato. Direi che sarà una gara alla pari, però la qualità dell'Inter sta venendo fuori, sta emergendo ciò che vuole Simone Inzaghi. Onestamente pure il Milan ha qualità ma va detto che in Champions è anche sfortunato perché il gol preso era viziato da un fallo e il Var doveva richiamare l'arbitro. Chi saranno gli uomini decisivi? Ibra da una parte e poi Dzeko dall'altra. A me piace molto il centrocampo dell'Inter Dzeko ma parlando dell'attacco vedo bene anche Sanchez che quando entra ha qualità e salta bene uomo, poi c'è Lautaro".