Notizie Serie A – Zaniolo: confermata la rottura del crociato

MILANO – Arriva anche la notizia che stava tenendo i tifosi della Roma con il fiato sospeso, ma non solo. Nicolò Zaniolo si è rotto il legamento crociato del ginocchio e domani si sottoporrà ad un nuovo intervento, sempre con il dottor Mariani. Nuovi sei mesi di stop per il calciatore, dopo lo stesso infortunio nella passata stagione. Un calvario che sembra non finire per il ragazzo, che come contro la Juventus nel campionato dello scorso anno, si è fatto male senza un contrasto di gioco.