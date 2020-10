Notizie Serie A – Tre calciatori del Genoa sono guariti dal Covid-19

MILANO – Tratto da sito ufficiale del Genoa.

Bentornati nel gruppo, bentornati al ‘Signorini’. A distanza di due settimane e un tot dall’epidemia esplosa nello spogliatoio, la squadra inizia a recuperare i primi pezzi mancanti. Siamo solo all’inizio, d’accordo, ma è un passo avanti. Anzi, tre. Alla ripresa dei lavori si sono rivisti infatti Mattia Perin, Federico Marchetti e Ivan Radovanovic, accolti al loro arrivo dalle premurose attenzioni dei compagni, rimasti comunque a debita distanza. Una ventata di ottimismo dentro una splendida giornata di sole, sebbene resti alto il numero di elementi su cui il tecnico Maran, per una ragione o per l’altra, non può fare affidamento in questi giorni.