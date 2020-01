Notizie Serie A – SPAL-Hellas Verona 0-2, i veneti tornano alla vittoria

MILANO – Ritrova la vittoria l’Hellas Verona di Juric, dopo un pareggio e una sconfitta nelle ultime due giornate. Gli scaligeri s’impongono per 0-2 sul campo della SPAL. Al 14′ del primo tempo, Pazzini sfrutta un assist di Lazovic e insacca con un colpo di testa. La strada è subito in salita per gli uomini di Leonardo Semplici che non riescono a trovare il goal del pareggio. Al 38′ le cose si complicano ulteriormente per Petagna e compagni, quando Tomovic viene espulso per una brutta entrata ai danni di Faraoni. La prima frazione di gioco si chiude con i veneti in vantaggio. Alla ripresa la squadra di Ferrara si ripresenta in campo con un uomo in meno, la prima sostituzione avviene al 56′: Di Francesco prende il posto di Paloschi. Al 85′ arriva il raddoppio gialloblù: il tiro in porta di Lazovic viene respinto non perfettamente da Berisha e Stepinski trova la rete con tap-in ravvicinato. Il risultato non cambia fino al triplice fischio del direttore di gara. Per la SPAL le cose si complicano ulteriormente, adesso l’ultima posizione in classifica dista un solo punto e il Genoa deve ancora giocare.