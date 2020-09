Notizie Serie A – Mercato: Cutrone, futuro al Napoli?

MILANO – Le strade del mercato sono tantissime e una di queste potrebbe portare l’ex Milan, Patrick Cutrone, “all’ombra del Vesuvio”. La Fiorentina infatti ha allacciato i contatti co il Napoli per Arek Milik, vecchio pallino anche dei rossoneri. Il polacco resta in uscita dal club azzurro e tra la Roma e la Juventus potrebbero spuntarla i viola. Dato che l’ex rossonero è stato già allenato da Gattuso, quando allenava il club meneghino, e sarebbe pronto ad accoglierlo a braccia aperte. Secondo quanto riporta la Nazione, la società gigliata potrebbe inserire il cartellino di Cutrone, dopo averlo riscattato dal Wolverhampton, per abbassare le pretese di De LAurentiis.