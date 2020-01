Notizie Serie A – Le formazioni ufficiali di Lecce-Udinese

MILANO – Allo stadio Via del Mare va in scena il diciottesimo turno di Serie A, tra Lecce e Udinese. I friulani arrivano al match dopo una sconfitta e una vittoria in campionato, mentre i giallorossi sono reduci da due sconfitte consecutive. Il fischio d’inizio è alle ore 18:00, entrambe le squadre sono alla ricerca dei punti salvezza per restare in Serie A. Ecco le formazioni ufficiali delle due squadre.

Lecce (4-4-2): Gabriel; Donati, Rossettini, Lucioni, Dell’Orco; Tabanelli, Tachtsidis, Petriccione, Mancosu; Falco, Babacar; all. Liverani.

Udinese (3-5-2): Musso; Nuytinck, Ekong, De Maio; Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Nestorovski; all. Gotti.