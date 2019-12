Notizie Serie A – In caso di esonero, ecco chi sostituirà Montella

MILANO – Le strade di Vincenzo Montella e della Fiorentina potrebbero dividersi. L’ex tecnico del Milan, oggi alla guida dei Viola, è sotto il mirino delle critiche perché la sua squadra è al centro di una crisi di gioco e di risultati. Nell’ultimo match di campionato ha rimediato un pareggio, nei minuti di recupero con Vlahović, contro l’Inter. Il prossimo impegno di campionato, venerdì sera contro la Roma, però potrebbe essere fatale per il tecnico campano.

Commisso e la dirigenza Gigliata, se decidessero di sollevare dall’incarico Montella, avrebbero già scelto il sostituto. Si tratta di Giuseppe Iachini, che nella scorsa stagione ha allenato l’Empoli. Il profilo individuato è quello di un allenatore esperto, in grado di traghettare la squadra al termine della stagione, senza eccessivi scossoni, per poi scegliere una nuova guida tecnica in estate. In questo caso il nome in “pole position” sarebbe quello di Luciano Spalletti.