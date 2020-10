Notizie Serie A – Casasco: “Modificare protocollo per finire il campionato”

MILANO – Il presidente della Federazione Medico Sportiva Italiana, Casasco, ha parlato a RadioPuntoNuovo del futuro della Serie A. Ecco le sue parole:

“Deve essere rivisto il protocollo per poter completare il campionato, vista la situazione attuale. Bisogna aumentare il numero dei tamponi, con particolare attenzione alle giovanili, che sono soggette alle regole dilettantistiche, ma si allenano anche con la prima squadra. Oltre alla Bolla per chi risulta positivo. Questi cambiamenti li ho richiesti prima del caso Genoa, il protocollo va modificato in base a quello che stiamo vivendo e agli interessi della Serie A. Bisogna tutelare la salute degli atleti e di tutti i soggetti coinvolti“.