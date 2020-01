Notizie Milan – Un giocatore NBA viene invitato a San Siro

MILANO – Il ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan ha generato molto clamore, anche dal punto di vista mediatico. D’Angelo Russell, cestista dei Golden State Warriors, ha celebrato il ritorno dello svedese in rossonero sul suo profilo Twitter. «Zlatan is back», queste sono le parole usate dal giocatore NBA per il nuovo attaccante del Diavolo. Il Club meneghino ha risposto direttamente a Russell, con queste parole: Che ne dici di un incontro con Ibra a San Siro?» Lo stesso cestista ha raccolto l’invito dei rossoneri: «Mi piacerebbe». Adesso non resta che attendere, i fan più accaniti dell’NBA hanno osservato lo scambio di tweet tra i diretti interessati e non vedono l’ora di vedere il proprio idolo in tribuna a San Siro.