Notizie Milan – Tassotti: “Everton scelta giusta per Ancelotti”

MILANO – Mauro Tassotti, è stato sia calciatore del Milan, dal 1980 al 1997, che allenatore in seconda della società rossonera. Oltre ad aver guidato anche la Primavera del Diavolo dal 1997 al 2001. Oggi, durante l’evento “Caffè con le leggende”, organizzato dal club meneghino, ha parlato del futuro di Carlo Ancelotti. L’ex giocatore della Lazio è stato lo storico vice dell’allenatore di Reggiolo. Ecco le sue parole: «Se davvero andrà all’Everton, credo che Carlo abbia fatto la scelto giusta. Per lui si tratta di un ritorno in Premier, è un campionato che conosce, e loro sono una grande squadra. Senza dimenticare che si tratta di un campionato avvincente. Potrà mettersi subito in gioco, anche questo è importante».