Notizie Milan – Il numero di maglia di Zlatan Ibrahimovic

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Zlatan Ibrahimovic è un nuovo giocatore del Milan. Lo svedese torna in rossonero dopo la fine della sua avventura in MLS, con la maglia dei Los Angeles Galaxy. Lo ha comunicato il club meneghino attraverso i propri canali social. Secondo quanto riportato da Sky Sport, poco fa, il calciatore dovrebbe scegliere la maglia numero 21 per la sua nuova stagione in rossonero. Nella sua prima avventura con il Diavolo lo svedese scelse il numero 11, la 10 con il PSG, la nazionale svedese e il Manchester United. La maglia con il numero 9 fu scelta invece semper con i Red Devils e i Los Angeles Galaxy. Il nuovo numero di maglia