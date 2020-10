Notizie Calcio – Zidane: “Esonero? Ero a rischio anche un anno fa”

MILANO – Manca poco al primo Clásico di questa stagione, ma il Real Madrid arriva alla partita nel pieno di una bufera, arrivata dopo la sconfitta all’esordio in Champions League. Zidane infatti sembra essere a rischio esonero, lo stesso allenatore è intervenuto sull’argomento. Ecco le sue parole:

“Esonero? Si scrive questo ultimamente, però era la stessa che veniva detta un anno fa, ma anche al mio primo anno da allenatore del Real Madrid. Io continuo a fare il mio lavoro, il resto non m’interessa. Non abbiamo disputato un grande inizio di stagione, ma per cambiare rotta la cosa di migliore è battere il Barcellona, semplicemente perché è la partita che ci aspetta domani. Il bello del calcio è che si possono cambiare le cose in fretta, dobbiamo essere positivi“.