Notizie Calcio – UFFICIALE: rinviata Monza-Vicenza

MILANO – “Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B, visto il C.U. LNPB n. 29 del 13 ottobre u.s.; vista l’istanza presentata dalla società A.C. Monza relativa alla positività al virus SARS-CoV2 di n° 7 calciatori e l’isolamento obbligatorio per altri due calciatori, fino al 17 ottobre 2020;

dispone il rinvio della gara MONZA – L.R. VICENZA, valida per la 3ª giornata di andata del Campionato Serie BKT 2020/2021, programmata per sabato 17 ottobre p.v., ad altra data che verrà fissata dalla Lega Nazionale Professionisti B”.

Questo il comunicato della lega di Serie B, che ufficializza il rinvio di Monza-Vicenza, partita che si sarebbe dovuta disputare sabato prossimo. Troppi i casi di Covid-19, tra le fila della squadra brianzola, un problema che sta affliggendo tutto il mondo del calcio e non solo.