MILANO – Rinviata a data da destinarsi. Questa è la decisione dell’Uefa, comunicata con una nuova nota stampa, in merito alla gara, valida per le qualificazioni agli Europei UEFA Under 21, tra Italia e Islanda. La decisione è arrivata dopo le positività di Bastoni, Carnesecchi, Gabbia, Plizzari e un membro dello staff azzurro. Una scelta a dir poco inevitabile, anche perché le autorità islandesi hanno chiesto agli azzurri di mettersi in quarantena.