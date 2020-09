MILANO – Avevamo già riportato le anticipazioni sul nuovo Dpcm sulle norme anti-Covid, riportate dal quotidiano Repubblica. Adesso invece arriva la conferma, gli stadi resteranno chiudi fino al prossimo 7 ottobre, come riportato dal quotidiano il Sole 24 ore. Il Dpcm è stato pubblicato nella giornata di ieri in Gazzetta Ufficiale. Non resta quindi che aspettare ancora prima di poter tornare sugli spalti.