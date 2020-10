Notizie Calcio – Massimiliano Allegri, destinazione Parigi?

MILANO – Un PSG più debole rispetto alla scorsa stagione. Questa è l’impressione che sta dando la squadra francese, che l’anno scorso è arrivata in finale di Champions League. A differenza di qualche mese, però, la situazione appare totalmente differente. Per la panchina della squadra transalpina si torna a parlare di Massimiliano Allegri, ex allenatore di Milan e Juventus. Tuchel è sempre sotto esame, soprattutto dopo la sconfitta contro il Manchester United, all’esordio in Champions League. Il nome del tecnico livornese è stato accostato più volte al Paris-Saint Germain, nel corso degli ultimi due anni ed ora è tornato di prepotente attualità.