Notizie Calcio – L’Herta Berlino furioso con la Polonia per Piatek

MILANO – Kris Piatek oltre ad essere al centro delle voci di mercato, con la Fiorentina intenzionata a riportarlo in Serie A, è finito nell’occhio del ciclone della disputa tra la Polonia e l’Herta Berlino. Il calciatore infatti rischia di non rendere parte alla Coppa di Germania, nella gara contro il Braunschweig. Il motivo dello scontro nasce dalla convocazione per la Nations League con la sua nazionale e i conseguenti giorni di isolamento dopo gli impegni con la Polonia. 5 giorni che non permetterebbero alla punta di scendere in campo, nei prossimi impegni dell’Herta Berlino. Kicker, rivista sportiva tedesca, ha riportato anche le parole di un dirigente del club sulla vicenda:

“In questo periodo così complicato da un punto di vista logistico, organizzare sfide internazionali mi sembra una totale assurdità“.