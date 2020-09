Notizie Calcio – Leonardo furioso, Mbappè positivo al Covid-19

MILANO – E’ un Leonardo furioso quello che a parlato ai microfoni di Rmc Sport. Il direttore sportivo del Paris-Saint Germain infatti è andato all’attacco della federazione francese, dopo la positività di Mbappè al Covid-19: “Ho appreso dalla stampa la positività al Coronavirus di Mbappè, questo è inaccettabile dal mio punto di vista. Nessuno dalla federazione ci ha avvertito e questo non soltanto un discorso che vale solo per lui, ma per tutti i giocatori del PSG, tutti ci fanno morale ma quando accade qualcosa contro allora tutto tace. Quel che è successo è una mancanza di rispetto nei confronti della società. Nessuno ci ha detto nulla, abbiamo parlato solo con Mbappè. Onestamente, è inaccettabile“.