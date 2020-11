Notizie Calcio – Dal Pino: “Nel calcio la situazione è gravissima”

MILANO – “La situazione è gravissima nel calcio, nonostante il successo ottenuto con la ripartenza del campionato“. Parole di Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, che ha parlato al Global Boardroom del Financial Times. Le dichiarazioni fanno riferimento all’impatto del Coronavirus nei diversi settori dell’economia: “Da Febbraio a Dicembre la Serie A perderà 600 milioni, di cui 400 di ticketing e 200 di sponsor“. Una vera e propria emorragia che rischia che mettere a dura prova tutto il movimento calcistico e non solo in ambito nazionale.

Non c’è spazio soltanto ai numeri della realtà che stanno vivendo le società, si è parlato anche delle possibile strategie per superare il momento di crisi: “Questo momento però può essere anche un’opportunità per cambiare il modello di business della Lega. Operazione che comunque resta difficile. Con i fondi di private equity la discussione è iniziata prima della pandemia e siamo alla fase finale della trattativa. Sfruttare le capacità dei manager per creare valore sulla Serie A, nel lungo periodo. Questa deve essere anche un’opportunità di crescita, l’importante però è avere una strategia“.