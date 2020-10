Notizie Calcio – Bosnia-Italia, cambia la sede del match

MILANO – Tratto dal sito ufficiale della FIGC.

Si giocherà allo stadio “Grbavica” di Sarajevo – mercoledì 18 novembre (ore 20.45) – la gara valida per la Nations League Bosnia Erzegovina-Italia, inizialmente in programma allo stadio “Bilino Polje” di Zenica. Altri tre impegni attendono la Nazionale nel mese di novembre. Dopo il trittico di ottobre, gli Azzurri affronteranno infatti un incontro amichevole e due validi per la Nations League. La prima gara in programma è l’amichevole con l’Estonia, che si giocherà allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze mercoledì 11 novembre, mentre il 15 gli Azzurri scenderanno in campo allo stadio “Città del Tricolore” di Reggio Emilia contro la Polonia ed infine il 18 a Sarajevo con la Bosnia Erzegovina.