Notizie Calcio – Ancelotti prenota il ritorno di Moise Kean

MILANO – Quattro reti in quattro partite, Moise Kean ci ha messo pochissimo ad adattarsi alla nuova realtà, alla Francia, Parigi e il PSG. Leonardo quindi ha azzeccato l’acquisto, anche se in prestito dall’Everton. E propio l’allenatore dei Toffees ha parlato dell’attaccante della nazionale di Roberto Mancini. Ecco le parole di Carlo Ancelotti:

“Kean? Sono contento di quello che facendo, ho visto le due doppiette nelle ultime due partite. Se tornerà con noi? Questo è quello che è scritto sul suo contratto. E’ andato in Francia per giocare di più e mettere in mostra il suo talento, è quello che sta succedendo, a fine stagione tornerà da noi”.