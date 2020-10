Notizie Calcio – Altrei tre Under 21 azzurri positivi al Covid-19

MILANO – Dopo Gabbia, Bastoni, Plizzari e Carnesecchi, arrivano altri tre positività al Covid-19 all’interno del gruppo dell’Under 21 italiana del commissario tecnico Nicolato. Si tratta di Alessandro Russo della Virtus Entella, Raoul Bellanova, ex Milan, di proprietà dell’Atalanta, ma in prestito al Pescara e Riccardo Marchizza, difensore in prestito allo spezia, in prestito dal Sassuolo.

Ecco i comunicati del Pescara e dalla Virtus Entella e dello Spezia Calcio:

La Virtus Entella comunica di essere stata informata dalla FIGC che Alessandro Russo attualmente impegnato con la Nazionale Under 21, è risultato positivo al Covid-19 dopo una serie di tamponi negativi. Il giocatore è asintomatico e si trova nel ritiro di Tirrenia.

Lo Spezia Calcio comunica di essere stato informato dalla FIGC che Riccardo Marchizza, attualmente impegnato con la Nazionale Under 21, è risultato positivo al Covid-19

La Delfino Pescara 1936 comunica di essere stata informata dalla #FIGC che Raoul Bellanova, attualmente impegnato con la Nazionale #Under21, è risultato positivo al #Covid-19. Il giocatore, in isolamento nelle strutture sportive CPO di Tirrenia è in attesa del secondo esito tampone.