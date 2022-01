Nosotti: “Tonali è indispensabile per il Milan. Come rinforzo…”

Nosotti ha commentato la stagione di Tonali e il mercato del Milan. Ecco le dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

Redazione Il Milanista

Il Milandimostra di essere ancora in corsa per lo scudetto. Vittoria importantissima dei rossoneri al Penzo, che permette ai diavoli di restare a -1 dai nerazzurri. I cugini infatti restano al primo posto in classifica, grazie alla vittoria di ieri sera sulla Lazio. Per gli uomini di Pioli sono ben 48 i punti conquistati in 21 giornate di Serie A.

Tra i giocatori che si sono messi in mostra in questa prima parte di campionato c’è sicuramente Sandro Tonali. Il centrocampista è diventato un tassello fondamentale dello scacchiere di Pioli ed è evidente a tutti la sua crescita. Proprio del 21enne ha parlato Marco Nosotti, intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24. Ecco le sue dichiarazioni su Tonali e sul mercato del Milan: “C’è un giocatore indispensabile per il Milan che è Tonali, per la maturità e la continuità che sta dimostrando, per l’aderenza al progetto ed un senso di appartenenza forte che l’ha portato anche a ridursi lo stipendio. Sembra che risponda bene anche Bakayoko, ma credo che il Milan debba migliorare la squadra. Credo che, come rinforzo, ci potrebbe stare anche un giocatore offensivo”.

Per Tonali sono ben 27 le partite giocate in questa stagione, tra campionato e Champions League. In serie A ha messo a segno anche 2 reti e fornito 2 assist. Il giocatore è stato ammonito nei minuti finali della gara contro il Venezia e sarà costretto a saltare il prossimo match contro lo Spezia, in programma il 17 gennaio alle 18:30. Assenza pesante per Pioli, che dovrà fare a meno del giocatore destinato a diventare il futuro del centrocampo rossonero.