MILANO – Intervenuto negli studi di Sky Sport Marco Nosotti, giornalista sportivo, ha parlato della stagione di Bonaventura e delle sue prospettive in ottica nazionale. Queste le sue parole: “Bonaventura è un ragazzo di trent’anni per cui probabilmente il treno della nazionale è passato. E’ vero che Mancini non chiude mai le porte ma in quel ruolo ci sono tanti ragazzi di talento. Jack, tuttavia, può diventare un uomo credibile a livello di carisma e spogliatoio.”