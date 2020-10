MILANO – E’ una giornata importante per il giovane attaccante del Milan Jens Petter Hauge. Il classe ’99 infatti è stato convocato dal c.t. finnico Lars Lagerbäck per gli spareggi contro la Serbia. L’ex giocatore del Bodo/Glimt è alla prima chiamata in nazionale maggiore, ma per la partita odierna partirà dalla panchina, ma non è escluso che possa entrare a gara in corso vicino a un altro enfant prodige: Haaland.