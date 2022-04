Non solo Origi: Maldini punta a un altro parametro zero per l’attacco

A dare la notizia è il giornalista sportivo Ekrem Konur con un post sul proprio profilo Twitter, nel quale riporta il nome nuovo per l'attacco rossonero

Redazione Il Milanista

In attesa che arrivi la ratifica della vendita del Milan a Investcorp, la dirigenza è al lavoro per rinforzare l'attacco a prescindere dal futuro di Zlatan Ibrahimovic.

Paolo Maldini e Frederick Massara hanno trovato già una base di accordo con Divock Origi del Liverpool. Il belga è considerato da Jurgen Klopp una riserva e per questo il classe '95 ha deciso di non rinnovare il suo contratto. Gli uomini mercati rossonero ritengono Origi il rinforzo ideale per Stefano Pioli. Certo non farà moltissimi gol, ma quelli che segna sono molto pesanti. Un arrivo a Milanello perfetto per il club di via Aldo Rossi, soprattutto perché l'attaccante arriverà a parametro zero.

Ma il belga potrebbe non essere l'unico rinforzo che potrebbe arrivare a rinforzare l'attacco del club. Soprattutto se dovesse andare via Zlatan Ibrahimovic. E Maldini e Massara hanno già individuato il prossimo acquisto.

Certo se la trattativa per l'acquisizione del Milan da parte di Investcorp si dovesse concludersi i tifosi si aspettano un grande colpo. Ma un acquisto del genere potrebbe essere anche a parametro zero. Secondo quanto riportato da Ekrem Konur, giornalista di Calcioinpillole e di fichajes.net, il Milan sarebbe pronto a chiudere anche per Andrea Belotti. Il centravanti del Torino ha il contratto in scadenza a giugno e ha rivelato di voler continuare a giocare in un altro club.

Belotti, ha sempre tifato per i rossoneri e per lui indossare la maglia rossonera potrebbe essere un sogno. L'attaccante della Nazionale già in passato è stato vicino a vestire la maglia del Milan. Era il 2017 e l'ex d.s. rossonero Massimiliano Mirabelli offrì al Presidente granata Urbano Cairo 50 milioni di euro. Una cifra che il numero uno di RCS respinse. Ora però la situazione è cambiata e il Gallo potrebbe andare al Milan a costo zero.