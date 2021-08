Non solo Florenzi per la fascia, il Milan ha il suo piano B

Il club meneghino sta valutando altri profili oltre all'esterno giallorosso, che comunque sembrerebbe molto vicino

Redazione Il Milanista

La situazione Florenzi è chiara e ha subito una accelerazione importante nella giornata di ieri. Il Milan ha mostrato interesse per il profilo di Florenzi. L'idea piace, ma la trattativa non è semplice e l'esito non è scontato: le parti sono al lavoro e i colloqui continueranno, la chiusura non è ancora imminente. Il Milan al momento pare più orientato al prestito con diritto di riscatto, a Trigoria chiedono invece l'obbligo condizionato alle presenze per non ritrovarsi, il prossimo anno, nella stessa situazione del 2020 (mancato riscatto da parte del Valencia) e del 2021 (con il Psg).

Nella trattativa che dovrebbe portare Alessandro Florenzi dalla Roma al Milan, un ruolo decisivo lo sta avendo anche la volontà del giocatore che appena ha ricevuto la chiamata di Maldini e Massara ha detto subito sì alla destinazione rossonera Secondo quanto riportato da gazzetta.it, c'è anche un piano B da parte club del club di via Aldo Rossi. Si tratta do SergiñoDest, terzino in forza al Barcellona, club che ha bisogno di abbassare il monte ingaggio, sarebbe disponibile a cedere in prestito.

Vero che lo stipendio di Dest non è tra i più alti in casa blaugrana, ma ogni alleggerimento in questo momento può servire. Il suo profilo è ritenuto adatto per un ruolo "alla Dalot", ovvero da esterno basso in grado di trasformarsi in esterno alto. Proprio la difficoltà economica di riportare Diogo Dalot dal Manchester Utd a Milanello ha indotto la dirigenza rossonera a virare su altri identikit. Ma il mercato rossonero potrebbe regalare ancora tanti colpi di scena. Il colpaccio potrebbe arrivare in extremis grazie a Leao: la nuova raffica<<<