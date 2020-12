Non rientrano dopo la sosta: la lista di squalificati e diffidati

MILANO – L’elenco sempre aggiornato di tutti i calciatori infortunati, squalificati o diffidati del campionato di Serie A, con la data prevista per il rientro. La prossima giornata andrà in scena il 3 gennaio 2021 dopo una sosta lunga circa due settimane. Dopodiché le squadre di serie A dovranno affrontare un importante tour de forse, con sfide anche il 6 e il 9 gennaio. Il Milan in particolar modo sarà impegnato il 3 gennaio 2021 alle 18:30 contro il Benevento e poi il 6 gennaio, a Milano, dovrà vedersela con la Juventus di Andrea Pirlo.

Diffidati e squalificati: nell’attesa del ritorno del campionato, il 3 dicembre, ecco la lista completa. Diverse squadre dovranno fare a meno di diversi uomini alla ripartenza. A tali difficoltà si aggiunge poi l’elenco, non brevissimo, di calciatori ancora positivi al Coronavirus, il cui rientro resta dunque incerto.Questo l’elenco completo di squalificati e diffidati di tutte e 20 le squadre di serie A: dall’Atalanta dunque, sino al Verona.

ATALANTA

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Djimsiti, Romero, Toloi

BENEVENTO

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

–

BOLOGNA

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Danilo, Dominguez, Svanberg, Tomiyasu

CAGLIARI

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

–

CROTONE

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Nessuno

FIORENTINA

SQUALIFICATI:

Biraghi – 1 giornata – Salta Bologna

DIFFIDATI:

Castrovilli

GENOA

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Badelj, Bani, Goldaniga

INTER

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Brozovic

JUVENTUS

SQUALIFICATI:

Cuadrado – 1 giornata – Salta Udinese

DIFFIDATI:

Rabiot

LAZIO

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Caicedo, Fares, Lucas Leiva

MILAN

SQUALIFICATI:

Hernandez – 1 giornata – Salta Benevento

DIFFIDATI:

Nessuno

NAPOLI

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

–

PARMA

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Nessuno

ROMA

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Cristante

SAMPDORIA

SQUALIFICATI:

Keita – Durata della squalifica da stabilire

DIFFIDATI:

Ekdal, Ramirez

SASSUOLO

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Berardi

SPEZIA

SQUALIFICATI:

Terzi – 1 giornata – Salta Verona

DIFFIDATI:

Estevez, Ferrer

TORINO

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Rincon

UDINESE

SQUALIFICATI:

Becao – 1 giornata – Salta Juventus

DIFFIDATI:

Nessuno

VERONA

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Dimarco

>>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<