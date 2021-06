Nomi nuovi per la trequarti, in attesa di Calhanoglu

Milan, occhi puntati sulla trequarti, aspettando Calhanoglu.

Per Claudio Raimondi, intervenuto oggi a SportMediaset su Italia Uno, Hakan Calhanoglu ha, almeno per il momento, rifiutato le varie proposte provenienti dal Qatar . Vari club che avevano offerto al giocatore turco un ingaggio da capogiro. Al momento nulla però è ancora deciso, perché il numero 10 rossonero non ha nemmeno accettato la proposta del Milan da 4 milioni di euro a stagione. Il Milan ha dato l'ultimatum al giocatore, ma il club resta positivo e crede che il rinnovo ci sarà.

Le stagioni del turco sono sempre state molto altalenanti. Il giocatore con il numero 10 ha trovato la migliore forma solamente in poche occasioni da quando veste la maglia del Milan. Dopo un inizio difficile con i colori rossoneri, l'arrivo di Rino Gattuso sulla panchina del Milan aveva aiutato il Turco. Con l'approdo sulla panchina rossonera di Stefano Pioli sembrava aver trovato la quadra definitiva, ma partite come quella di ieri lasciano molti dubbi sul valore del fantasista rossonero.

Il Milan però non vuole attendere molto e rimane vigile sul mercato. Secondo Raimondi sarebbe stata interrotta, almeno per il momento, la trattativa con l'Udinese per Rodrigo De Paul. L'argentino resta comunque un obiettivo dei rossoneri. Se Calhanoglu dovesse rinnovare, il Milan potrebbe destinare i 35-40 milioni necessari per acquistare l'argentino a Hakim Ziyech, attaccante del Chelsea.