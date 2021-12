Milan, niente Pallone d’Oro Svedese per Ibrahimovic. Trionfa Forsberg

Niente Pallone d’Oro Svedese per Zlatan Ibrahimovic. A trionfare quest'anno è stato Emil Forsberg del Lipsia.

Redazione Il Milanista

Nella giornata di ieri è stato assegnato il Pallone d’Oro Svedese. Nessuna vittoria per Zlatan Ibrahimovic, che ha vinto il premio per ben 12 volte. Il centravanti del Milan l’ha conquistato dieci volte di fila, dal 2007 al 2016. Il primo trionfo risale al 2005, mentre l’ultimo al 2020 dopo il ritorno in rossonero. L’ultima edizione è stata invece vinta da Emil Forsberg, esterno offensivo del Lipsia.

Nulla da fare dunque per il numero 11 rossonero, nonostante il 2021 sia stato un anno molto positivo per lui. Ibra si è rivelato fondamentale per il club meneghino: grazie ai suoi gol la squadra è tornata a disputare la fase a gironi della Champions League. Tuttavia in Svezia la stampa ha deciso di premiare Forsberg, che milita nella squadra della Bundesliga tedesca. Vittoria meritata del 30enne, che ha disputato una stagione ad altissimi livelli. Nella scorsa stagione il numero 10 del Lipsia ha segnato 9 reti e ha fornito 6 assist in 41 presenze totali. Quest’anno invece è a quota 6 reti e 2 assist in 25 partite.

Nessuna tragedia per Ibrahimovic, che ora pensa solo ad essere al meglio per la ripresa del campionato. A fine stagione lo svedese dovrà decidere il suo futuro. Ibra ha il contratto in scadenza nel giugno 2022 e ad ottobre compirà 41 anni. Zlatan è ancora voglioso di giocare e far bene, ma ci sono varie considerazioni da fare. Il suo sogno è quello di continuare ancora per un anno, così da poter raggiungere altri traguardi importanti. Forse il Pallone d’Oro Svedese 2022 porterà ancora il suo nome.