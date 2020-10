Niente Milan per Mancini: positivo al Covid

MILANO – Lunedì sera Milan e Roma si sfideranno in campionato. I giallorossi però dovranno fare a meno di Gianluca Mancini. Il difensore centrale è, infatti, risultato positivo al Covid-19. Ad annunciarlo lo stesso giocatore su Instagram: “Ciao a tutti, sono risultato positivo al Covid e di conseguenza mi sono aggiudicato la quarantena. Fortunatamente mi sento bene e sto già facendo il conto alla rovescia per il rientro in campo. A presto e Forza Roma!“. Ecco il post completo: