Niente Milan per il Smalling. Roma problema in difesa?

MILANO – Lunedì Milan e Roma si affronteranno in campionato, ma i giallorossi dovranno fare a meno di Chris Smalling. L’inglese, secondo quanto riportato da Sky Sport, durante la rifinitura di questa mattina ha svolto un allenamento differenziato. Questo perché il centrale ex Manchester United è ancora alle prese con un problema fisico. I giallorossi speravano di poter recuperare il numero 6 per il match di San Siro, vista la positività di Gianluca Mancini al Covid-19. Le scelte di Fonseca saranno quasi obbligate con Fazio, Ibanez, Kumbulla e Juan Jesus unico cambio. Sempre che non scelga di schierare i suoi con la difesa a 4.