Niente Balotelli per il Vasco da Gama: l’ex rossonero va al Monza

MILANO – Sembrava tutto fatto per il trasferimento di Mario Balotelli (attualmente svincolato) al Vasco da Gama, club di Rio de Janeiro, tanto che la dirigenza brasiliana si era persino sbilanciata sull'affare con dichiarazioni pubbliche. Invece, stando a quel che riporta il noto giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, l'ex centravanti rossonero si sarebbe accordato con il Monza. Berlusconi e Galliani, che nel 2013 lo portarono al Milan, lo avrebbero quindi convinto a trasferirsi in Brianza, nonostante il Monza militi in Serie B. L'operazione sembra davvero ai dettagli: a gennaio inizierà questa nuova avventura per Mario Balotelli.