Nicola Legrottaglie: “Milan da scudetto? Occhio a questa Juve però”

Nicola Legrottaglie ex calciatore sia bianconero che milanista è intervenuto ai microfoni per parlare del big match fra Milan e Juventus.

"Sono convinto che dipende da tanti fattori, non solo dalla Juventus, che dovrà continuare con questo ritmo per competere per lo scudetto. Ma deve sperare nel blackout dell'Inter e del Napoli. Mi aspetto più dall'Inter un calo, che è andata finora a mille, senza infortuni. Vedremo come uscirà l'Inter da questo mese pesante".

"Se due persone non si accordano non possono andare avanti. Se ci sarà questo interesse, continueranno insieme. Non credo che la Juve non abbia fatto una proposta alla Juve, ci tiene a Dybala. Ora tocca a lui. Se non accetta, la Juve va avanti. Ha perso dei campioni in passato ma ha sempre continuato ad andare avanti senza problemi. I tifosi devono stare tranquilli, se non rimane Dybala non morirebbe nessuno".