MILANO – Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, il giornalista Carlo Nesti ha parlato del momento positivo di Rebic e Castillejo. Queste sono state le sue dichiarazioni: “Rebic è uno dei giocatori rilanciati dalla presenza in campo di Ibrahimovic. Prima il croato non ha dato quello che poteva perché giocava in un Milan sconsolato, ora le cose sono cambiate. Castillejo è un altro dei giocatori rigenerati dall’arrivo di Ibrahimovic”