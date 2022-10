Nesta: “La Champions si sente, non indossiamo una maglia ma una storia”

Sull'atmosfera di Champions : "Quando c’era la Champions la sentivi: il pomeriggio prima della gara era diverso. Era una cosa speciale, all’epoca era qualcosa di più: l'avversario sentiva quella maglia e quando giocava contro di noi sapeva che sarebbe stata complicata perchè indossavamo non solo una maglia ma una storia. Il Milan ha rappresentato per anni anche il timore che le altre avevano".

Sulle partite in Inghilterra : "In Inghilterra sapevi che i primi venti minuti li facevi con il casco e dovevi stare sotto botta. Ma poi sapevi che la partita sarebbe cambiata quando gli avversari avrebbero rallentato. Alcuni giocatori e squadre sanno giocare questo tipo di partite perché capiscono e non si spaventano".

Su San Siro : "A Milano 75mila persone, il caschetto se lo mettono gli altri. Come partita di riferimento dico Manchester-Milan quando abbiamo perso a Old Trafford 3-2 ma dopo il casco a San Siro lo hanno dovuto mettere bello grande".

Su Thiago Silva : "Non lo incontravo da tanto, abbiamo parlato di tutto e anche di Milan: è rimasto molto legato anche perchè è stata la società che l’ha lanciato come grande giocatore internazionale".

Su Maldini: "Sta facendo benino, dai (ride, ndr). No no, alla grande: l’ho detto sempre è una persona speciale, una persona che non cerca mai scuse e non è mai banale. Una persona che ha un'intelligenza superiore rispetto alla media".