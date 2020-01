Nessun minuto di silenzio per Kobe, i tifosi a San Siro: “Vergogna”

Nessun minuto di silenzio per Kobe a San Siro

MILANO – Prima della sfida tra Milan e Torino, come da accordi presi ieri tra le due società e la Lega di Serie A, era previsto il minuto di silenzio in onore di Kobe Bryant, scomparso tragicamente domenica sera in un incidente aereo e noto tifoso rossonero. La commemorazione, però, non si è svolta e i tifosi presenti a San Siro hanno fatto sentire subito il proprio dissenso con diversi “Vergogna!”.

Per dover di cronaca, il minuto di silenzio è stato sostituito da una toccante commemorazione pre ingresso delle squadre in campo.