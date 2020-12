Nel 2015 era a un passo dal Milan, ora Jackson Martinez si ritira e cita la Bibbia

MILANO – Poco dopo aver compiuto 34 anni Jackson Martinez ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. La decisione è arrivata a seguito dei molti problemi sofferti alla caviglia sinistra. L’attaccante già da tempo stava meditando di abbandonare la carriere da calciatore tanto che recentemente si era dedicato a una carriera musicale, come dichiarato al programma tv “Vamos” sul canale Movistar: “In un momento critico della mia carriera, quando ho avuto due interventi chirurgici che mi hanno portato lontano dal campo per molto tempo, mi sono dedicato un pò di più alla composizione della musica e ho preso la decisione di pubblicare un album. Come definisco la mia musica? Penso che sia incentrata sulla condivisione della parola di Dio”. L’attaccante ai tempi dell’Atletico Madrid, prima di accettare di andare a giocare in campionati minori come quello cinese, era una punte più forti in circolazione tanto da attirare le attenzioni del Milan: era l’estate del 2015 e la trattativa sembrava essere conclusa, tanto che Milan Channel annunciò addirittura l’ingaggio del colombiano. Ecco il post Instagram in cui annuncia la sua decisione, citando anche un passo della Bibbia, Romani 8:28:

“Voglio condividere la mia decisione di chiudere la mia carriera di calciatore professionista, una decisione difficile da prendere ma anche la più saggia. Dal mio infortunio alla caviglia nel 2015/2016, è iniziata una lotta in cui ho dato il massimo pur di tornare a giocare in condizioni accettabili in questo sport che amo tanto, e anche se sono tornato in campo dopo due anni, è stato molto difficile giocare come volevo. Grazie ai club, agli allenatori, ai compagni di squadra e alla Colombia, per tutto ciò che ho vissuto. Grazie alla mia famiglia, a tutti coloro che hanno seguito e supportato la mia carriera, ogni fan, giornalista, ecc. Grazie ai medici e ai fisioterapisti. Semplicemente grazie. Del resto, noi sappiamo che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, che sono stati chiamati secondo il suo disegno”. Ecco il post completo: