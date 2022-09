Nations League, Italia-Inghilterra a San Siro: venduti già 30mila biglietti

San Siro ospiterà il penultimo impegno di Nations League della Nazionale italiana di Roberto Mancini. Gli Azzurri affronteranno l'Inghilterra venerdì prossimo (calcio d'inizio ore 20:45), nella sfida valida per il Gruppo C. Sono già 30mila i biglietti venduti, numero destinato a salire da qui ai prossimi giorni. I biglietti sono disponibili presso i punti vendita Vivaticket e acquistabili online sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com. Come per le altre gare già disputate la FIGC mantiene la stessa politica riguardo al costo dei biglietti. Prezzi popolari, con tagliandi a partire da 10euro e agevolazioni per famiglie, giovani e Over 65.